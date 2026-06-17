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11:31, 17 июня 2026Ценности

Россиянка призвала проверять косметику после расставания с возлюбленным

Блогер Васильева заявила, что избранник знакомой налил ацетон в ее косметику после разрыва
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Анастасия Васильева призвала проверять косметику после расставания с возлюбленным. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам юзерши, когда ее знакомая на следующий день после разрыва с избранником и его отъезда хотела помыть голову, то обнаружила одну странность. Так, флакон с бальзамом для волос оказался поврежден. Когда девушка открыла его, чтобы проверить, обнаружила, что он наполовину заполнен ацетоном. Испугавшись, она выбросила всю уходовую косметику из ванной и заменила ее на новую.

«При попадании ацетона на кожу головы или в глаза у вас может не только случиться химический ожог, вы можете лишиться зрения», — подчеркнула автор ролика.

В январе сообщалось, что китаянке А Хуа пришлось рисовать себе глаза после атаки бывшего мужа с кислотой.

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