Женщине пришлось рисовать себе глаза после нападения бывшего мужа с кислотой

Китаянке А Хуа пришлось рисовать себе глаза после атаки бывшего мужа с кислотой
Карина Черных
Китаянке А Хуа пришлось рисовать себе глаза после нападения бывшего мужа. Соответствующие видео появились в TikTok-аккаунте.

47-летняя женщина рассказала, что родилась в бедной семье и в молодости родители выдали ее замуж по расчету. Муж оказался жестоким человеком и стал подвергать жену домашнему насилию. Спустя несколько лет А Хуа смогла уйти от избранника, однако он нашел ее и плеснул в лицо кислотой. В результате атаки ее правый глаз был полностью поврежден, а от левого осталось лишь небольшое круглое отверстие в коже. Также из-за химического ожога пострадали рот и нос.

Известно, что мужчину приговорили к шести годам тюрьмы, а его экс-супруга прошла долгий период реабилитации. Впоследствии женщину отказывались брать на работу из-за проблем со зрением, и она прославилась посредством соцсетей, где стала публиковать ролики, как рисует себе глаза и корректирует искаженные черты лица с помощью косметики.

В июле 2023 года британская телеведущая и журналистка Кэти Пайпер (Katie Piper), обезображенная кислотой по заказу бывшего парня, показала фигуру в откровенном наряде.

