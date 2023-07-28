Обезображенная кислотой телеведущая показала фигуру в купальнике

Телеведущая Кэти Пайпер показала рельефную фигуру в сером купальнике

Британская телеведущая и журналистка Кэти Пайпер (Katie Piper), обезображенная кислотой по заказу бывшего парня, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя звезда предстала на фоне моря и деревьев в сером раздельном купальнике, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом она продемонстрировала рельефное тело с кубиками пресса в области живота и подкаченными мышцами на руках и ногах.

На размещенных снимках знаменитость собрала волосы в высокий хвост и отказалась от аксессуаров. При этом на кадрах видно, что женщина отказалась от косметических средств на лице.

Ранее в июле Меган Фокс показала тело в прозрачном платье без нижнего белья. 37-летняя знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в прозрачном наряде, оформленном горизонтальными и вертикальными полосами. При этом видно, что звезда решила отказаться от бюстгальтера.