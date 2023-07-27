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10:40, 27 июля 2023Ценности

Меган Фокс показала тело в прозрачном платье без нижнего белья

Актриса Меган Фокс поделилась снимками в прозрачном платье без нижнего белья

Фото: @meganfox

Американская актриса Меган Фокс поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 37-летняя знаменитость показала стройное тело в прозрачном платье, оформленном горизонтальными и вертикальными полосами. При этом видно, что звезда решила не надевать под платье бюстгальтер. Свой внешний вид она дополнила массивным чокером и серебряным колье.

Поклонники оценили данные кадры, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти два миллиона лайков. «Ты действительно выиграла генетическую лотерею», «Спасибо, что ты существуешь», «Перестань публиковать такие потрясающие фотографии. Я не могу это выдержать», «Потрясающая женщина», «Королева», — высказывались они.

Ранее Меган Фокс разместила серию снимков, на которых предстала на фоне моря в черном прозрачном платье с длинными рукавами и вырезом от шеи до пупка. Помимо этого, она показала частично обнаженное тело в серебристом купальнике, бюстгальтер которого демонстрировал ее пышную грудь.

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    Мария Винар
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