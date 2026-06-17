«Африканская инициатива»: Российские инструкторы обучили группу военных Мадагаскара

Инструкторы Африканского корпуса Министерства обороны России обучили группу военных службы охраны Кабинета министров Мадагаскара. Об этом сообщает агентство «Африканская инициатива».

«Обучение сотрудников сфер безопасности является важным этапом, но только началом сотрудничества, которое будет еще более укрепляться», — заявил временный поверенный в делах России на Мадагаскаре Алексей Буряк на торжественной церемонии выпуска курса.

На мероприятии также присутствовал премьер-министр Мадагаскара Мамитиана Раджаонарисон. Он отметил важность подготовки личного состава подразделений охраны высокопоставленных лиц. По его словам, пройденное обучение «свидетельствует о зрелости сотрудничества» между Москвой и Антананариву.

В начале марта президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что Россия помогла его стране избежать государственного переворота.