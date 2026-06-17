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16:20, 17 июня 2026Интернет и СМИ

Российский медиаменеджер заявил о колоссальном кризисе журналистики

Глава News Media Holding Иксанов: журналистика переживает колоссальный кризис
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил, что современная журналистика находится в колоссальном кризисе. В интервью изданию «Инк» медиаменеджер отметил, что классические подходы все чаще проигрывают требованиям, поэтому редакциям нужно адаптироваться к новым условиям.

Как отметил Иксанов, аудитория все чаще выбирает короткие и яркие форматы. «Журналистика сегодняшнего дня может состоять из трех слов и одной фотографии, и это ничем не хуже аналитической статьи, которая три года пишется», — сказал он.

Глава холдинга также обратил внимание на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу журналистов. Он подчеркнул, что ИИ помогает решать ряд технических задач, но доверять ему создание контента не стоит, поскольку в вопросе генерации текстов и видео нейросеть ведет себя как «трехлетний ребенок, который, понятно, потом когда-то научится, но сейчас может нести полную ахинею».

ИИ хорош для обработки больших данных — это его самая крутая и пока недооцененная опция. (...) Это большая опасность для чиновников, потому что любые открытые данные о расходах государства с помощью ИИ можно анализировать и за секунды выявлять нарушения, изменения для расследований

Максим Иксановгендиректор News Media Holding

Отвечая на вопрос о замедлении Telegram, Иксанов заявил, что не считает ситуацию проблемной. По его словам, та часть аудитории, что ушла из мессенджера из-за блокировок, сменилась на новую в Max. «Пока это не катастрофа, просто срезаются жирки. В 2027 году вряд ли бюджеты вернутся на прежний уровень — медиарынок точно не будет таким, как раньше, когда все росло», — предупредил гендиректор холдинга.

Ранее вице-президент Global Fact-Checking Network (GFCN) Даниил Бисслингер встретился в Москве с депутатом Европейского парламента от немецкой партии BSW (Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость) Михаэлем фон дер Шуленбургом. Во время интервью стороны обсудили проблему достоверности информации, распространения фейковых новостей и медийных манипуляций на фоне текущего кризиса в отношениях между Европой и Россией.

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