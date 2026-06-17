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Забота о себе
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01:00, 17 июня 2026Забота о себе

Сексолог объяснила появление хлюпающих звуков во время секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко объяснила, почему во время секса могут возникать хлюпающие звуки. Причину их появления специалистка раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Василенко, хлюпающие звуки возникают из-за того, что во время пенетрации во влагалище попадает воздух. «Воздуху некуда деться. Соответственно, так как есть еще и смазка, воздух все равно покидает это пространство, но делает это с определенным звуком», — объяснила сексолог.

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Она также заверила, что появление хлюпающих звуков во время интимной близости не означает, что у женщины есть какие-либо проблемы со здоровьем.

Ранее сексолог Аннабель Найт раскрыла неочевидный плюс отказа от секса. Она утверждает, что временное воздержание помогает восстановить связь со своим телом.

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