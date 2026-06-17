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Силовые структуры
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09:32, 17 июня 2026Силовые структуры

Семейная драма с трагическим концом развернулась в российском городе

В Омске мужчина убил брата, желая защитить мать
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Омске следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, который расправился с 50-летним братом, желая защитить мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, днем 16 июня в одной из квартир города развернулась семейная драма, которая закончилась трагедией. Подозреваемый, заступаясь за мать, ударил ножом своего младшего брата. Потерпевший в результате удара не выжил.

Ранее в Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который расправился с 40-летним сыном во время семейного застолья.

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