Семейная драма с трагическим концом развернулась в российском городе

В Омске мужчина убил брата, желая защитить мать

В Омске следователи возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, который расправился с 50-летним братом, желая защитить мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, днем 16 июня в одной из квартир города развернулась семейная драма, которая закончилась трагедией. Подозреваемый, заступаясь за мать, ударил ножом своего младшего брата. Потерпевший в результате удара не выжил.

Ранее в Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который расправился с 40-летним сыном во время семейного застолья.