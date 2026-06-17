Синоптик посоветовал не ехать в Сочи

Синоптик Шувалов: Погода в Сочи холоднее омской

В ближайшие десять дней россиянам не следует ехать на юг России, так как там стоит холодная и дождливая погода. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Сочи будет намного прохладнее, чем в Тюмени, Омске, Новосибирске и даже Сыктывкаре. Холодная и дождливая погода, пришедшая на юг еще в апреле, не собирается покидать ни Крым, ни Черноморское побережье Кавказа. «Перелом в погоде, похоже, отложен до прогноза июня», — заключил синоптик.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жаркая погода вернется в Москву и область не раньше июля. Текущая неделя оказалась в среднем на градус-полтора холоднее климатической нормы из-за влияния циклона. Температура приблизится к климатической норме в воскресенье, 21 июня.