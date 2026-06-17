Сообщение о причастности России к атаке на автобус с детьми из Белоруссии опровергли

Сообщение о причастности России к атаке на автобус с детьми из Белоруссии оказалось фейком

В проукраинских и оппозиционных Telegram-каналах распространилась новость, что удар по автобусу с детьми в Брянской области нанесла не Украина, а якобы Россия. «Эта провокация — ответ ФСБ на недавние заявления [президента Белоруссии Александра] Лукашенко о нежелании его страны воевать с Украиной», — говорилось в сообщениях. Однако эта информация недостоверна.

Во-первых, удар был нанесен беспилотником самолетного типа со стороны границы с Украиной. Трасса А-240 находится в зоне досягаемости украинских БПЛА — на всем своем протяжении эта трасса тянется практически параллельно границе с Черниговской и Сумской областями Украины. В некоторых точках (например, в районе Клинцов или Новозыбкова) расстояние от трассы до украинской границы составляет от 30 до 50 километров. При этом украинские БПЛА регулярно совершают налеты на Брянскую область, о чем свидетельствуют сводки, предоставляемые Министерством обороны России. Только за 17 июня, ведомство сообщило о трех попытках атаковать эту область в разное время.

Во-вторых, о причастности украинской стороны сообщили официальные ведомства России и Белоруссии, а о причастности якобы РФ к удару только сомнительные каналы в мессенджере, которые не имели большого числа подписчиков. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что по факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК России («Террористический акт»). По данным следствия, ударный беспилотник ВСУ на трассе А240 в Брянской области поразил двухэтажный автобус, который двигался по маршруту «Гомель — Геленджик». МИД Белоруссии назвал удар по автобусу, перевозившему белорусских граждан, в том числе детей, «очередным актом терроризма против мирного населения». «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», — говорится в заявлении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства. Как сообщил врио главы региона Егор Ковальчук, все пострадавшие были доставлены в больницу, остальные пассажиры вернутся домой.

В-третьих, если бы атаку совершила Россия, как утверждают некоторые Telegram-каналы, об этом бы стало известно белорусской стороне, так как у Москвы и Минска есть Единая региональная система ПВО, что означает, что информация о воздушной обстановке, пусках и траекториях любых объектов в приграничной зоне транслируется одновременно на командные пункты двух стран. Поэтому сфальсифицировать траекторию полета беспилотника в одностороннем порядке технически невозможно, так как белорусские военные радары видят то же самое небо и ту же самую трассу А-240 со своего ракурса.

Также каналы, обвинившие в провокации Россию, не привели никаких доказательств своих утверждений — ни геолокации запуска с российской территории, ни обломков российского вооружения.

Информация о причастности РФ к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области не получила распространения в российский СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»