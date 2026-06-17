Совфед запретил депортировать из России одну категорию иностранцев

Совфед одобрил закон о запрете депортировать иностранцев, проходящих службу в ВС России

Совфед одобрил закон, запрещающий депортировать иностранцев проходящих службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) России, а также участвовавших в боевых действиях. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Согласно документу, также будет запрещено отказывать в виде на жительство и сокращать срок пребывания этой категории иностранцев на территории России. Кроме того, все такие решения, принятые с 24 февраля 2022 года в отношение служивших в Российской армии приезжих, прекращают действие и не подлежат исполнению.

Изменения внесены в Федеральные законы «О порядке выезда и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые также запрещают выдворять, сокращать срок временного пребывания в России и отказывать в выдаче вида на жительство иностранным гражданам, проходившим военную службу по контракту в российских войсках.