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06:14, 17 июня 2026Интернет и СМИ

Стало известно о провале Пашиняна из-за решения по России

Strategic Culture: Пашинян оказался в ловушке из-за дистанцирования от России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Reuters

\Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ему выгод и только загнал в политический тупик. Об этом написало издание Strategic Culture.

В статье уточняется, что Пашинян стремился укрепить отношения с Евросоюзом и другими евроатлантическими объединениями. Ожидалось, что постепенно Запад заменит Россию в качестве ключевого партнера для Армении. Однако дистанцирование от Москвы не принесло своих плодов.

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«В конечном счете Пашинян оказался загнан в ловушку дилеммы, во многом созданной его собственным политическим выбором. И чем дольше он будет оставаться в этом тупике, тем труднее станет <…> сохранять стратегические интересы Армении», — отмечает издание.

Ранее Пашинян объявил о плане сформировать новое правительство по итогам выборов. Его партия набрала чуть менее 50 процентов голосов, но получит в парламенте абсолютное большинство мест.

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