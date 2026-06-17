Strategic Culture: Пашинян оказался в ловушке из-за дистанцирования от России

\Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на дистанцирование от России не принес ему выгод и только загнал в политический тупик. Об этом написало издание Strategic Culture.

В статье уточняется, что Пашинян стремился укрепить отношения с Евросоюзом и другими евроатлантическими объединениями. Ожидалось, что постепенно Запад заменит Россию в качестве ключевого партнера для Армении. Однако дистанцирование от Москвы не принесло своих плодов.

«В конечном счете Пашинян оказался загнан в ловушку дилеммы, во многом созданной его собственным политическим выбором. И чем дольше он будет оставаться в этом тупике, тем труднее станет <…> сохранять стратегические интересы Армении», — отмечает издание.

Ранее Пашинян объявил о плане сформировать новое правительство по итогам выборов. Его партия набрала чуть менее 50 процентов голосов, но получит в парламенте абсолютное большинство мест.

