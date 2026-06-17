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Силовые структуры
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09:12, 17 июня 2026Силовые структуры

Студент из Индии попался на преступлениях в российском городе

Во Владивостоке полиция задержала студента из Индии за распространение наркотиков
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Полиция Приморья»

Во Владивостоке полиция задержала студента из Индии, который оказался закладчиком. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Приморскому краю.

Правоохранители обратили внимание на молодого человека, потому что при виде экипажа ППС он заметно занервничал. Его решили досмотреть и обнаружили 50 свертков с наркотическим веществом. Закладки изъяли, а иностранца доставили в отдел полиции.

Задержанный признался, что с апреля 2026 года работал закладчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков. Он регулярно получал партии, раскладывал их по тайникам, а организаторам отправлял фотоотчеты. Ежедневно студент размещал от 20 до 50 закладок.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 12 членов организованной преступной группы (ОПГ) к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет по делу о наркотиках.

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