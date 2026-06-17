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Силовые структуры
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09:49, 17 июня 2026Силовые структуры

Топ-менеджера российской IT-компании обвинили в переводе криптовалюты террористу

ТАСС: IT-директора DiHouse Беленького обвинили в переводе ₽ 62 тыс. журналисту Бабченко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Следователи обвинили топ-менеджера IT-компании DiHouse Юрия Беленького (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в переводе криптовалюты журналисту Бабченко (признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

Это первое в Московском регионе известное уголовное дело о финансировании террористической деятельности посредством криптовалюты и криптокошелька, отмечает защита обвиняемого.

Бизнесмену инкриминируют статью 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Свою вину он не признает. По данным следствия, Беленький осуществил не менее семи транзакций со своего криптокошелька на счет Бабченко на общую сумму более 740 USDT (криптовалюта, привязанная к доллару), что эквивалентно 62 тысячам рублей.

Адвокат просил Мосгорсуд изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест, указав на волокиту следствия. Однако апелляционная инстанция оставила Беленького под стражей до 10 июля. Его защита отказалась комментировать дело, но подтвердила завершение расследования.

Оно началось 10 октября 2025 года. Беленького арестовали. Следствие считает, что с января 2023-го по март 2024 года он осуществил финансирование Вооруженных сил Украины и террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

DiHouse является официальным дистрибьютором электроники и бытовой техники в России и СНГ. Компания работает с 1996 года.

Бабченко, сбежавшего из России, объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента.

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