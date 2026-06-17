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20:36, 17 июня 2026Мир

Трамп нашел «козла отпущения» в случае провала сделки с Ираном

Трамп решил обвинить Вэнса в случае провала сделки с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американский лидер Дональд Трамп решил обвинить вице-президента США Джей Ди Вэнса в случае провала сделки с Ираном. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, Трамп закончил пресс-конференцию на саммите «Большой семерки» во Франции «несколько случайным комментарием» о вице-президенте.

По его словам, если Вэнс подпишет сделку с Ираном и все получится, то он возьмет на себя эту заслугу, а в противном случае будет винить своего вице-президента.

«Тебе лучше быть осторожным, Джей Ди, он развернет свой самолет и уберется отсюда к черту. Да, мне нравится эта идея. Думаю, это хорошая идея», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что в конфликте на Украине «что-то должно произойти». Он также предположил, что лидеры России и Украины хотят что-то сделать, но не могут понять что.

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