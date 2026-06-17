Трамп назвал Обаму «тупым сукиным сыном»

Трамп: Иранцы смеялись над Обамой, называя его тупым сукиным сыном

Во время заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году иранцы смеялись над бывшим президентом США Бараком Обамой, называя его «тупым сукиным сыном». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе со Sky News.

«В рамках СВПД, заключенного Обамой, он дал им 1,7 миллиарда долларов наличными, наличными из банков, вложенными в Boeing 757, и доставил их в Иран (...). И они стояли у самолета, у меня есть фотографии, и думали: "О боже, посмотрите, сколько денег нам дают". И знаете, что сделали иранцы? Они смеялись над Обамой и говорили: "Он тупой сукин сын"», — заявил глава государства.

13 июня Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана по сравнению с тем, какими они были при предыдущих администрациях. Он также раскритиковал сделку Обамы с Тегераном, поскольку, по его словам, она открывала Ирану «прямой путь к созданию и применению ядерной бомбы еще шесть лет назад».