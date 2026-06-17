Траты россиян выросли с началом лета

Альфа-Деньги: С началом лета россияне стали больше тратиться на отпуска и подготовку дачи

С началом лета траты россиян выросли: причиной этому стали отпуска, обновление гардероба и подготовка дачи к сезону. Такие причины «Ленте.ру» назвали аналитики Альфа-Денег.

Чаще всего в начале сезона респонденты тратят деньги на подготовку к летним поездкам и отпуску — такой вариант выбрали 2 процента опрошенных. Еще 15 процентов назвали наиболее актуальными обновление летнего гардероба, 14 процентов — покупку товаров для отдыха на природе, а 10 процентов — расходы на дачу и сад.

Треть (34 процента) отметили, что дополнительные затраты не сильно увеличивают нагрузку на обычный бюджет, а еще 23 процента отмечают заметный рост расходов. Почти треть респондентов оценивают влияние сезонных покупок как умеренное и не требующее серьезных ограничений, а 22 процента говорят о заметной, но контролируемой нагрузке на бюджет.

Чаще всего расходы увеличивались в среднем на 10 тысяч рублей (так заявили 29 процентов респондентов). Каждый пятый (21 процент) сообщил о росте затрат на 10–20 тысяч рублей, а 19 процентов — на 20–40 тысяч рублей.

Покрывать эти траты россияне предпочитают преимущественно за счет собственных средств. Почти половина (44 процента) респондентов используют текущие доходы, еще 19 — накопления. Каждый восьмой участник опроса перераспределяет средства внутри семейного бюджета. Кредитные инструменты используются значительно реже: карты выбирают 4 процента респондентов, кредиты и займы — 3 процента, рассрочку — 2 процента. Чтобы компенсировать дополнительные расходы, 43 процента опрошенных так или иначе экономят на досуге: часть (24 процента) — на развлечениях, часть (21 процент) — на кафе и ресторанах. По 12 процентов респондентов готовы отложить ремонт жилья или крупные покупки для семьи на осень.

По данным РОСИЗОЛ, зима ударила и по бюджету российских дачников и обладателей всесезонных загородных домов: у 66 процентов опрошенных выросли расходы на отопление. При этом 23 процента владельцев частных домов признались, что расходы на отопление этой зимой ощутимо ударили по их бюджету. Еще 19 процентов отметили, что платить за тепло для них стало слишком дорого, а у 24 процентов расходы выросли заметно, но не критично.