Тревел-блогерша описала Калининград фразой «чувствуешь, что ты в портале между эпохами»

Российская тревел-блогерша из Москвы побывала в Калининграде и рассказала об удививших ее вещах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации обратила внимание на необычную архитектуру, которая в Москве не встречается. Ей понравились кирхи из красного кирпича, мощные форты, а также остатки крепостных стен и бастионов.

«Конечно, советской застройки здесь тоже хватает, но именно эти вкрапления исторических, но вполне себе жилых вилл и военных укреплений создают уникальный коктейль. Гуляя по Калининграду, чувствуешь, что ты не просто в другом регионе, а в портале между эпохами и странами», — такими фразами описала российский город блогерша.

Москвичка также поразилась, что в Калининграде за 30-40 минут можно кардинально сменить обстановку. Например, сесть в электричку и уехать из шумного центра к морю, ветру, соснам и песку. «Можно проснуться в квартире с видом на готический собор, а позавтракать, уже любуясь Балтикой в Светлогорске», — добавила она.

Кроме того, путешественница открыла для себя район Амалиенау с «почти деревенским уютом» в двух шагах от центра. «Узкие зеленые улочки, старые немецкие виллы, которые можно рассматривать бесконечно, заборы, увитые плющом, и тишина. Время там словно течет по-другому, медленно и с достоинством», — восхитилась автор.

Ранее немец описал впечатления от Калининграда словами «лучше, чем в современной Германии». Иностранец отметил, что в российском городе чисто и «чрезвычайно ухоженно».

