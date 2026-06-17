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17:22, 17 июня 2026Бывший СССР

ЦИК дал согласие на уголовное преследование бывшего президента Армении

Орбелян: ЦИК дал согласие на уголовное преследование бывшего президента Армении Кочаряна
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении дала согласие на уголовное преследование бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом заявил его адвокат Арам Орбелян, передает РИА Новости.

«ЦИК дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна», — подтвердил Орбелян журналистам.

Он уточнил, что дело заведено по статьям о злоупотреблении полномочиями и касается сделок с недвижимостью с 2004 по 2009 год. Юрист добавил, что считает данные обвинения ложными.

Ранее стало известно, что Кочаряну не позволили покинуть Армению. Бывшему президенту не разрешили вылететь из аэропорта «Звартноц».

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