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15:34, 17 июня 2026Путешествия

Туристка не выжила во время девичника на популярном острове в Европе

The Sun: Туристка за две недели до свадьбы попала в ДТП на острове Миконос и не выжила
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Отмечавшая девичник на популярном в Европе острове туристка попала в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и не выжила. Об этом стало известно газете The Sun.

Трагедия произошла на греческом острове Миконос 15 июня. 37-летняя Сара Чеккантини и ее подруга ехали в машине по трассе, им на встречу выехал автомобиль, произошло лобовое столкновение. Чеккантини госпитализировали в критическом состоянии, в больнице она перестала подавать признаки жизни. Ее подруга получила серьезные травмы, но осталась жива.

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Смертельное ДТП произошло за две недели до свадьбы Чеккантини с ее партнером Лукой Буджиалли, с которым она жила в итальянском Ареццо. У пострадавшей осталась трехлетняя дочь. Соболезнования семье погибшей выразил мэр города Марчелло Командуччи. «Эта новость лишила нас дара речи», — сказал он.

Ранее стали известны последние слова погибшей по пути на отдых в США туристки. 25-летняя женщина стала жертвой смертельного ДТП с заказным автобусом в Вирджинии, авария унесла жизни пяти человек.

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