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05:30, 17 июня 2026Авто

Ушедший из России производитель роскошных спортивных машин объявил отзыв

Aston Martin заменит тормозные цилиндры на гиперкарах Valkyrie из‑за угрозы возгорания
Марина Аверкина

Британский Aston Martin, прекративший официальные продажи на российском рынке, объявил добровольный отзыв семи (из 51) гибридных гиперкаров Valkyrie, проданных в США в 2024 году, сообщает портал Jalopnik.

Причина — дефект уплотнения главного тормозного цилиндра, способный при «стечении особых обстоятельств» вызвать заедание задних тормозов, их перегрев и воспламенение в воздуховоде системы охлаждения.

В документах, направленных в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), указано, что опасность возникает исключительно на машинах с трековым пакетом подвески (AMR Track Performance) при выполнении целого ряда условий, характерных для гоночного трека. Прежде всего, гиперкар должен двигаться в заносе, система электронной стабилизации — находиться в режимах Sport, Track или Off, водитель — одновременно удерживать педаль газа и резко тормозить, когда электроника уже вмешивается для подавления скольжения.

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Из‑за отсутствия у Valkyrie электронного или самоблокирующегося дифференциала давление в тормозном контуре возрастает до величин, на которые исходное уплотнение не рассчитано. Это ведет к блокировке задних механизмов и критическому нагреву дисков, за чем может последовать возгорание углеволоконного воздуховода.

Впервые неисправность проявилась в ноябре 2022 года на прототипе. Инженеры установили, что конструкция уплотнительного узла несовместима с функционированием ESP и регулируемого контроля тяги. В прошлом году был разработан модернизированный главный тормозной цилиндр. Теперь Aston Martin бесплатно заменит его на всех отзываемых Valkyrie с трековой подвеской. К слову, стоимость гиперкара на старте продаж составляла около 3 миллионов долларов (примерно 220 миллионов рублей).

Ранее Bentley объявил сервисную кампанию для Continental GT и GTC 2026 года. Выяснилось, что несколько экземпляров роскошных машин покинули завод с неправильным передним карданным валом.

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