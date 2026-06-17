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13:17, 17 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме назвали три самые угрожающие России страны Европы

Депутат Новиков назвал Британию, Францию и Германию самыми угрожающими РФ странами Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Наибольшую опасность для России представляют те европейские государства, которые обладают наибольшим экономическим потенциалом и наибольшими военно-техническими возможностями, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Три самые угрожающие страны он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Здесь есть одна особенность. Мы сейчас, говоря о европейских государствах, должны понимать, что часть своих полномочий они передали на уровень Европейского союза в процессе его формирования и еще раньше передали часть полномочий, связанных с собственной обороной, на уровень блока НАТО. Поэтому если говорить о том, какая страна является ведущей в Европе, то, как ни странно, ведущими в Европе являются США, которые не относятся сами к Европе, но тем не менее оказывают колоссальное влияние на европейскую жизнь», — высказался депутат.

Исходя из таковой общеевропейской солидарности, наибольшую опасность по отношению к России проявляют те государства, которые обладают наибольшим экономическим потенциалом и наибольшими военно-техническими возможностями, считает политик.

«Поскольку власти приходят и уходят, а этот потенциал и сегодня, и завтра, и послезавтра может быть направлен против нашей страны. Тем более что сегодня многие европейские политики, члены правительств всерьез говорят о том, что к 2030 году европейские государства должны быть готовы к войне с Россией. Поэтому тройка таких держав — это Британия, Франция и Германия. Именно они обладают наибольшими финансовыми возможностями, а значит, и возможностями развертывать против нас масштабные разноплановые военные операции», — поделился Новиков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с европейскими лидерами на саммите G7 поддержать Украину в обмен на помощь с Ираном.

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