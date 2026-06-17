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08:38, 17 июня 2026Бывший СССР

В МИД высказались об одобрении заявки новой страны на членство в ЕАЭС

Замглавы МИД Панкин: ЕАЭС готов одобрить заявку Узбекистана на членство
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов одобрить заявку Узбекистана на членство в объединении в ближайшие сроки. Об этом высказался замглавы МИД России Александр Панкин, передает ТАСС.

«Если Узбекистан направит заявку, конечно, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки», — заявил дипломат.

Согласно постановлению о порядке принятия в ЕАЭС новых членов, решение об одобрении заявки на членство принимается представителями всех государств-членов объединения в консенсусном порядке.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил создать новое объединение. По его словам, Евразийский пояс технологической индустриализации позволит создавать в регионе цепочки полного цикла производства.

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