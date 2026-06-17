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14:15, 17 июня 2026Бывший СССР

В Минске пригрозили жестким ответом за удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Гайдукевич: Белоруссия и РФ жестко ответят за удар ВСУ по автобусу с детьми
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Гайдукевич Олег

Белоруссия и Россия жестко ответят за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области. Ответом за атаку пригрозил в Telegram депутат Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Бороться и с терроризмом, и с экстремизмом и Россия, и Белоруссия умеют. И ответят. Жестко и по закону», — заявил парламентарий.

Он выразил уверенность, что атака стала следствием неспособности Киева победить Россию на поле боя.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Жертвой атаки стала женщина. Шестеро человек, включая четверых детей, пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказывают помощь.

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