В Минздраве захотели изменить стандарты лечения шизофрении у россиян

Минздрав подготовил новый стандарт лечения шизофрении у взрослых россиян

В России захотели изменить подходы к лечению шизофрении у взрослых. Новый стандарт подготовило Министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Согласно документу, новыми немедикаментозными методами станут плазмаферез и гемосорбция. Речь идет о процедурах, которые удаляют из крови токсины, тяжелые металлы и яды.

Первый метод предполагает, что у пациента забирают кровь, разделяют ее на эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и плазму, а после очищенные клетки возвращают обратно в организм с добавлением физраствора или донорской плазмы. При втором методе кровь пациента пропускается через специальный аппарат сорбентным фильтром.

По новым правилам, перед проведением процедур пациентам должны будут провести анализы на гепатит В и С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также бледную трепонему, которая является возбудителем сифилиса.

Список лекарственных препаратов, указанных в стандарте, планируется пополнить Брекспипразолом и Тетрабеназином, а Алпразолам, напротив, предлагается исключить.

Кроме того, новый стандарт исключает групповую работу с родственниками пациента.

Ранее стало известно, что Минздрав внес изменения в стандарт оказания помощи при панических атаках. Согласно новым документам, пациентам с таким диагнозом могут быть назначены анализы на ВИЧ, гепатиты B и C.