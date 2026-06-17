Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 17 июня 2026Россия

В Минздраве захотели изменить стандарты лечения шизофрении у россиян

Минздрав подготовил новый стандарт лечения шизофрении у взрослых россиян
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России захотели изменить подходы к лечению шизофрении у взрослых. Новый стандарт подготовило Министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Согласно документу, новыми немедикаментозными методами станут плазмаферез и гемосорбция. Речь идет о процедурах, которые удаляют из крови токсины, тяжелые металлы и яды.

Первый метод предполагает, что у пациента забирают кровь, разделяют ее на эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и плазму, а после очищенные клетки возвращают обратно в организм с добавлением физраствора или донорской плазмы. При втором методе кровь пациента пропускается через специальный аппарат сорбентным фильтром.

По новым правилам, перед проведением процедур пациентам должны будут провести анализы на гепатит В и С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также бледную трепонему, которая является возбудителем сифилиса.

Список лекарственных препаратов, указанных в стандарте, планируется пополнить Брекспипразолом и Тетрабеназином, а Алпразолам, напротив, предлагается исключить.

Кроме того, новый стандарт исключает групповую работу с родственниками пациента.

Ранее стало известно, что Минздрав внес изменения в стандарт оказания помощи при панических атаках. Согласно новым документам, пациентам с таким диагнозом могут быть назначены анализы на ВИЧ, гепатиты B и C.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп договорился с Европой об Украине. Какую цену за поддержку США заплатят страны G7?

    Франции предложили временную замену танку Leclerc

    Ветка насквозь проткнула шею российской школьнице

    Часть россиян предупредили об экстремальных ливнях и аномальной прохладе

    Раскрыто число получивших «визу традиционных ценностей» в Россию иностранцев

    Опубликованы фото победившей в конкурсе красоты «российской Сандры Буллок»

    Макгрегор высказался о возможном бое с Махачевым

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 20

    Стало известно о смерти работника при утечке химических веществ на российском предприятии

    Несколько версий Lada Granta и Niva Legend подешевели для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok