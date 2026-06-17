Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 17 июня 2026Россия

В Москве заявили о намерении Запада «раздавить Россию»

Политолог Крутаков: США заключают сделку с Ираном, чтобы усилить давление на Россию
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Запад продолжает усиливать давление на Россию. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» заявил политолог Леонид Крутаков, комментируя решение лидеров «Большой семерки» (G7) нарастить поставки вооружения Украине и усилить антироссийские санкции.

Как отметил политолог, таким образом президент США Дональд Трамп одобрил осложнение проведения специальной военной операции.

Все для того, чтобы раздавить Россию. «Раздавим Россию, потом и с Ираном можем разобраться. А там и Китай на очереди». То есть стратегия остается все той же. Ничего не меняется

Леонид Крутаковполитолог

Крутаков также заявил о невозможности заключить сделку с Соединенными Штатами. «Это не является сделкой. Это новый мировой порядок, или господство США», — пояснил он.

По словам политолога, Запад сдерживает невозможность воевать на два фронта, поэтому Вашингтон стремится заключить мирное соглашение с Тегераном. «Сломать Иран, как и Россию, не получилось. Поэтому надо заключить мир с Ираном, если получится, открыть рынок и Ормузский пролив, а там уже додавливать Россию», — заключил Крутаков.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите G7. По словам источников издания, американский президент призвал своих коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном и помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о новой тактике ВСУ после удара по автобусу с детьми под Брянском

    В Алжире заметили редкую «Летучую лисицу» из СССР

    Известный журналист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Страна ЕС выступила против части новых антироссийских санкций

    Россиянам назвали особо опасное действие в грозу

    Письма почти столетней давности нашли в ветхом доме в российском регионе

    В Москве заявили о намерении Запада «раздавить Россию»

    Москвичам пообещали «пепельный свет»

    Трамп назвал Обаму «тупым сукиным сыном»

    Российские инструкторы обучили группу военных элитного иностранного батальона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok