В России предложили создать новый международный орган в рамках БРИКС

Эксперт Данельян предложил создать судебный орган БРИКС в качестве альтернативы МУС

В рамках БРИКС может быть создан международно-правовой орган, призванный стать альтернативой Международному уголовному суду (МУС). Об этом в ходе семинара БРИКС по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере заявил заведующий кафедрой международного права Дипломатической академии МГИМО МИД России, член Международно-правового совета при российском МИД Андрей Данельян, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Альтернативой Международному уголовному суду может стать создание международно-правового органа в рамках БРИКС. Возможно, этот шаг станет первым шагом к формированию более справедливой системы правосудия, учитывая особенности стран-участниц и их намерения», — отметил эксперт.

По его словам, направлениями деятельности судебного органа БРИКС могли бы стать международный инвестиционный арбитраж и международное уголовное судопроизводство. Данельян подчеркнул, что создание суда БРИКС в условиях кризиса международного права отвечает интересам как самого альянса БРИКС, так и образующих его стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала МУС квазиобъединением и псевдосудом. Дипломат подчеркнула, что с точки зрения численности населения большинство жителей земли находится вне его юрисдикции.