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Силовые структуры
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13:34, 17 июня 2026Силовые структуры

В России раскрыли нанесшую банкам многомиллионный ущерб ОПГ

В Москве полиция раскрыла ОПГ, нанесшую банкам ущерб в 30 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве полиция раскрыла организованную преступную группировку (ОПГ), деятельность которой нанесла банкам ущерб в размере 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено восемь уголовных дел. Четверо фигурантов заключены под стражу, остальные — под подпиской о невыезде. Организатор разыскивается.

По версии следствия, злоумышленники предоставляли в банки ложные сведения о своей трудовой деятельности для получения потребительских кредитов под залог автомобилей. Выполнять кредитные обязательства они не собирались.

Под руководством общего знакомого аферисты подыскивали автомобили и оформляли их на других сообщников. Исполнители заключали кредитные договоры, полученные деньги отдавали кураторам, а себе оставляли от 100 до 200 тысяч рублей. В дальнейшем автомобили перепродавались за рубеж.

Ранее на Урале блогера Екатерину Уланову и ее мужа Алексея обвинили в мошенничестве на сумму более 130,7 миллиона рублей и обмане 246 человек.

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