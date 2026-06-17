В России раскрыли нанесшую банкам многомиллионный ущерб ОПГ

В Москве полиция раскрыла ОПГ, нанесшую банкам ущерб в 30 млн рублей

В Москве полиция раскрыла организованную преступную группировку (ОПГ), деятельность которой нанесла банкам ущерб в размере 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено восемь уголовных дел. Четверо фигурантов заключены под стражу, остальные — под подпиской о невыезде. Организатор разыскивается.

По версии следствия, злоумышленники предоставляли в банки ложные сведения о своей трудовой деятельности для получения потребительских кредитов под залог автомобилей. Выполнять кредитные обязательства они не собирались.

Под руководством общего знакомого аферисты подыскивали автомобили и оформляли их на других сообщников. Исполнители заключали кредитные договоры, полученные деньги отдавали кураторам, а себе оставляли от 100 до 200 тысяч рублей. В дальнейшем автомобили перепродавались за рубеж.

Ранее на Урале блогера Екатерину Уланову и ее мужа Алексея обвинили в мошенничестве на сумму более 130,7 миллиона рублей и обмане 246 человек.