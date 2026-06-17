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10:24, 17 июня 2026Экономика

В России стало слишком много яиц

«Ведомости»: Оптовая цена яиц в России стала ниже себестоимости из-за перепроизводства
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Оптовая стоимость куриных яиц категории С1 в Москве по состоянию на конец мая упала до 25 рублей за десяток, что в 4,5 раза меньше, чем в январе. Об этом со ссылкой на систему мониторинга Eggpack сообщают «Ведомости».

Зампред ассоциации «Народный фермер Чувашии» Ксения Сумкова отметила, что летом цены на яйца из-за высокого уровня производства снижаются всегда, но сейчас они почти в два раза ниже себестоимости, которая составляет в среднем 40-50 рублей за десяток. По ее словам, текущая ситуация представляет угрозу для отрасли.

Главной причиной обрушения цен эксперты называют традиционное летнее сокращение спроса, поскольку граждане переключаются на другие продукты, в основном фрукты и овощи, а также невозможность для птицефабрик аналогичным образом снизить выпуск. Кроме того, летом собственные яйца появляются у жителей деревень и сел, детские сады работают не в полную силу, а школы и другие учебные заведения уходят на каникулы.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков указал, что аналогичным образом цены падали и в прошлом году. Поэтому речь идет уже не о сезонной коррекции, а о последствиях перепроизводства на фоне ослабления розничного спроса из-за снижения покупательной способности населения.

По словам Сумковой, затраты производителей растут «в геометрической прогрессии» на фоне подорожания кормов и топлива, а вот поводов для аналогичного роста цен на яйца нет. Если нынешний обвал не переживут небольшие производители, то остается под вопросом, смогут ли крупные холдинги обеспечить национальную продовольственную безопасность.

Ранее сообщалось, что в апреле суммарная стоимость поставок российских куриных яиц в Казахстан выросла в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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