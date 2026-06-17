В России выступили с резкой критикой в адрес МУС

Эксперт Данельян раскритиковал МУС и указал на необходимость его реформирования

Легитимность Международного уголовного суда (МУС) пострадала как по вине самой организации, так и других субъектов, использовавших МУС в политических целях. Об этом в ходе семинара БРИКС по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере заявил заведующий кафедрой международного права Дипломатической академии МГИМО МИД России, член Международно-правового совета при российском МИД Андрей Данельян, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ответственность за неоправдавшиеся ожидания, более того, эрозию легитимности МУС лежит на самой организации, ее конкретных должностных лицах, а также на государствах и иных субъектах, стремящихся злоупотребить судебной процедурой как для сиюминутных, так и для далекоидущих политических целей», — отметил эксперт.

По его словам, совокупность допускаемых МУС нарушений международного права и процедурных недостатков привела к необратимой утрате судом авторитета в глазах значительной части мирового сообщества. Данельян подчеркнул, что результаты деятельности МУС, который задумывался как элемент международной системы урегулирования конфликтов под эгидой ООН, на практике оказались как минимум спорными, в связи с чем орган нуждается в реформировании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала МУС квазиобъединением и псевдосудом. Дипломат отметила, что с точки зрения численности населения большинство жителей земли находится вне его юрисдикции.