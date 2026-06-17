В России заблокировали культовый форум о рэпе Hip-Hop.ru

Администраторы форума о рэп-культуре Hip-Hop.ru заявили, что его заблокировали в России

В России заблокировали культовый форум о рэп-культуре Hip-Hop.ru. Сообщение об этом опубликовано на странице проекта.

«Друзья, на данный момент Hip-Hop.ru заблокирован в России, и есть риск потерять сам домен. Чтобы не потеряться, подписывайтесь на наши резервные каналы», — заявили администраторы страницы. Причина блокировки не уточняется.

Как сообщает Mash, ранее форум уже блокировали в 2019-м и 2020-м годах. Домен Hip-Hop.ru оплачен до 2027 года, уточняется в сообщении.

В Роскомнадзоре, комментируя новость о блокировке портала, сообщили «Ленте.ру», что решения уполномоченных органов в отношении сайт не поступали. «Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается», — добавили в ведомстве.

Сайт Hip-Hop.ru был создан в 2000 году. На этом форуме публиковали свои тексты известные российские рэп- и хип-хоп-исполнители, такие как Иван Алексеев (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), известный под псевдонимом Noize MC, Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров; внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и другие музыканты.

Ранее стало известно, что в России заблокировали самый известный в стране аниме-сайт Shikimori. Причина ограничений не уточнялась.