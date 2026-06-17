В российском регионе решили проблему с бродячими собаками

В Иркутской области разрешили умерщвлять бродячих собак

В Иркутской области решили проблему с бродячими собаками. Безнадзорных животных планируют умерщвлять, такой проект приняло во втором чтении законодательное собрание российского региона, передает портал Ircity.ru.

По сведениям издания, если губернатор подпишет документ, то он начнет действовать с 1 октября.

Усыплять бродячих животных предложили в случае появления признаков немотивированной агрессии по отношению к человеку, а также при наличии серьезных заболеваний.

Собак намерены отлавливать и помещать в пункт временного содержания на срок до 11 дней, а после усыплять, если их хозяева не нашлись. В отлов рискуют попасть также стерилизованные и имеющие метки псы, оказавшиеся в стае.

Жители Иркутской области активно выступали против этой законодательной инициативы.

Ранее сообщалось, что стая собак набросилась на девушку с питомцем в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. Животных спугнул подъехавший служебный автомобиль ДПС. Россиянке удалось перейти на другую сторону улицы.