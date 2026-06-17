В российском регионе стартовала продажа конфискованного имущества бывших чиновников

На Камчатке начали продавать конфискованное имущество экс-чиновников

На Камчатке начали продавать конфискованное имущество бывших местных чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря, а также экс-гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.

Решение о конфискации было принято Ленинским районным судом Владивостока в 2025 году. В доход государства обращены 72 объекта недвижимости на Камчатке, 39 хозяйственных обществ и 15 судов.

В июне 2026 года на торги выставлены первые лоты. Речь идет о пяти акционерных обществах, одном ООО и 14 судах — девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир. Имущество ранее было арестовано в порт-пунктах Паланы, Яры и в селе Манилы.

Ранее сообщалось, что у Балакаева, Зубаря и Иванчея конфисковали активы общей стоимостью 16,7 миллиарда рублей.