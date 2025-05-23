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16:04, 23 мая 2025Силовые структуры

У бывших российских чиновников конфисковали морской порт и активы на 16,7 миллиарда рублей

Суд конфисковал у 3 экс-чиновников порт Камчатки и активы на 16,7 млрд рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Ленинский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры конфисковал активы трех бывших камчатских чиновников общей стоимостью 16,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В доход государства взыскано приобретенное коррупционным путем имущество экс-заместителя министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Владимира Балакаева, бывшего заместителя председателя правительства региона Юрия Зубаря и депутата краевого заксобрания Александра Иванчея. Прокуратура установила, что они через третьих лиц владели морским портом Петропавловска-Камчатского и компанией «Терминал», а также рядом коммерческих объектов, от деятельности которых получали незаконный доход.

Под арестом находятся 25 нежилых и жилых объектов, 17 земельных участков общей площадью 40 тысяч квадратных метров в Камчатском и Краснодарском краях.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Краснодара получил новый иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, у которого ранее нашли в собственности активы на 7 миллиардов рублей.

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