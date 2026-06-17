В США указали на выгоду Европы от поддержки в ситуации с Ормузским проливом

Politico: Помощью с Ираном страны Европы смогут продемонстрировать поддержку Трампу

Помощью в ситуации с Ираном и Ормузским проливом страны Европы смогут продемонстрировать поддержку президенту США Дональду Трампу. На выгоду европейских стран от помощи Вашингтону указало издание Politico со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

Отмечается, что союзники готовы оказать помощь США по ряду причин, в том числе из-за экономических выгод от скорейшего возобновления судоходства в проливе. Кроме того, для лидеров это возможность наладить отношения после того, как Трамп пожаловался, что европейские лидеры недостаточно помогают США в военной операции, отклоняя просьбы о содействии в обеспечении блокады и безопасности Ормузского пролива.

Источник издания подчеркнул, что участие стран «Большой семерки» (G7) может «очень помочь в скорейшем возвращении к нормальной жизни».

«Я думаю, что союзники будут заинтересованы в помощи, если она будет оказываться в сотрудничестве с Ираном... Так они смогут продемонстрировать свою поддержку президенту», — отметил бывший сотрудник администрации Трампа.

По его словам, это козырь в рукаве или тема для обсуждения, которая поможет Европе вернуться за стол переговоров для заключения окончательного соглашения, а также, возможно, для переговоров по Украине.

Ранее президент США на саммите «Большой семерки» договорился с лидерами Европы о помощи в ситуации с Ираном, а взамен пообещал поддержку Украины. Трамп оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.