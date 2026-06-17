Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:45, 17 июня 2026Мир

В США заблокировали попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана

Сенат США заблокировал резолюцию об ограничении полномочий Трампа в отношении Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Сенат Соединенных Штатов не пропустил резолюцию, ограничивающие военные полномочия американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Против этой инициативы выступили 48 членов Сената. В частности, ее не поддержал представитель Демократической партии Джон Феттерман. В то же время 47 сенаторов высказались «за», включая и республиканцев Билла Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лизу Мурковски и Рэнда Пола.

Резолюцией предлагалось вывести Вооруженные силы США из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против Ирана.

Ранее стало известно, что США не показали Израилю текст меморандума с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это противоречит принципам ЕС». Европа захотела запретить въезд всем участникам СВО. Почему это невыполнимо?

    В сети появились снимки 53-летней Гвинет Пэлтроу в крошечном бикини без фотошопа

    В Британии заявили о политической изоляции Каллас

    Отец убитого военного ВСУ рассказал о боях-онлайн и ставках на смерть

    Вэнс рассказал о нехватке боеприпасов для отправки Украине

    Сексолог объяснила появление хлюпающих звуков во время секса

    Раскрыты планы Путина на саммит Россия — АСЕАН

    В России высказались о посреднической роли ООН в урегулировании конфликта на Украине

    В США заблокировали попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok