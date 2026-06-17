В США заблокировали попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана

Сенат США заблокировал резолюцию об ограничении полномочий Трампа в отношении Ирана

Сенат Соединенных Штатов не пропустил резолюцию, ограничивающие военные полномочия американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Против этой инициативы выступили 48 членов Сената. В частности, ее не поддержал представитель Демократической партии Джон Феттерман. В то же время 47 сенаторов высказались «за», включая и республиканцев Билла Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лизу Мурковски и Рэнда Пола.

Резолюцией предлагалось вывести Вооруженные силы США из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против Ирана.

Ранее стало известно, что США не показали Израилю текст меморандума с Ираном.