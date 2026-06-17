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13:16, 17 июня 2026Бывший СССР

На Украине анонсировали использование БПЛА канадского производства

The Globe and Mail: БПЛА канадского производства будут наносить удары по логистике ВС РФ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: ivkovmark / Shutterstock / Fotodom

Украина вскоре будет использовать беспилотники канадского производства для ударов по России. Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail.

«Беспилотники канадского производства вскоре помогут Украине наносить удары по российским логистическим линиям», — передает газета слова украинского представителя Минобороны.

Отмечается, что удары планируются и по маршрутам снабжения Крымского полуострова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу. О пострадавших или каких-либо разрушениях Развожаев не сообщил.

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