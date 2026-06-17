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01:24, 17 июня 2026Мир

Вэнс рассказал о нехватке боеприпасов для отправки Украине

Вэнс: Украине не хватило бы боеприпасов, даже при отправке Киеву всех запасов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в своей новой книге признал, что даже если бы США отдали все свои запасы боеприпасов Киеву, этого все равно было бы недостаточно. Об этом пишет «Украина.ру».

В одной из глав своей книги «Причастие: поиск пути обратно к вере» политик рассказывает о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году еще в качестве сенатора. Во время мероприятия Вэнс высказался против новых пакетов помощи Украине. Он вступил в дискуссию с «неким украинским парламентским лидером».

«Я спросил его, сколько артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков нужно его стране. И когда он ответил, я честно сказал ему, что даже если бы мы отдали ему все, что у нас было, этого все равно не хватило бы», — пишет вице-президент.

Ранее Вэнс заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон.

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