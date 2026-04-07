15:48, 7 апреля 2026

Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

Виктория Кондратьева
Фото: Ken Cedeno / Reuters

Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон. Такое заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», — сказал Вэнс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине находятся на паузе из-за других дел США. Представитель Кремля добавил, что Москва продолжает вести отдельные контакты с Вашингтоном. Киев, отметил он, также проводит собственный трек переговоров с США.

