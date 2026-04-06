В Кремле описали переговоры по Украине фразой «в США много других дел»

Переговоры по Украине находятся на паузе из-за других дел США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться», — подчеркнул он.

Песков добавил, что Москва продолжает вести отдельные контакты с Вашингтоном. Киев, отметил он, также проводит собственный трек переговоров с США.

Ранее Песков сообщил, что Москва видела заявления президента США Дональда Трампа, адресованные иранскому руководству. По его словам, Кремль предпочитает не комментировать это.