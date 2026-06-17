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18:04, 17 июня 2026Экономика

Вероятность падения ключевой ставки ниже 11 процентов оценили

Экономист Федоров: В 2027 году ЦБ будет сложно держать ставку на уровне 11 %
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для Банка России важно сигнализировать о переходе от экстремально жесткой денежно-кредитной политики к умеренно жесткой. Об этом заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Его процитировала «Газета.Ru».

Рассуждая о том, какой будет ключевая ставка в 2027 году, он обозначил три сценария. Оптимистичный предполагает, что КС опустится ниже 10 процентов. Однако вероятность такого развития событий невысока. Согласно жесткому сценарию «ключ» останется выше 11 процентов. Но регулятору будет сложно оставлять его на таком уровне, так как экономика находится в «достаточно зажатом состоянии», а бизнес ждет сигнала о возвращении к развитию и разморозке инвестиционных проектов.

Поэтому базовый сценарий гласит, что ключевая ставка будет в районе 10-10,5 процента.

По словам главы комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на заседании директоров 19 июня Центральный банк может снизить ключевую ставку с 14,5 до 13,5 процента. Парламентарий полагает, что для такого шага у регулятора есть все основания, поскольку «сейчас цены не растут в среднем по экономике, и даже начали снижаться».

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