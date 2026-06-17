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07:07, 17 июня 2026Мир

Вице-президент США оценил уровень поддержки Путина

Вице-президент США Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Matt Rourke / Reuters

Среди россиян наблюдается высокий уровень поддержки президента страны Владимира Путина. Об этом в своей книге написал вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», — написал политик. В книге он вспомнил, как будучи сенатором участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году и там встретился с неким «российским диссидентом».

В ходе встречи, по словам Вэнса, он узнал о психологии российского государства больше, «чем за недели чтения американских публикаций». Тогда же он задавался вопросом о том, почему российский лидер пользуется такой популярностью.

Вице-президент поделился, что на одной из встреч он обратил внимание на популярность Путина, за что его сразу же раскритиковали. В связи с этим Вэнс отметил, что в Мюнхене люди предпочитают утешительную ложь неудобной правде, что приносит психологическое удовлетворение, однако мешает принимать мудрые решения.

В своей книге Вэнс также признал, что даже если бы США отдали все свои запасы боеприпасов Киеву, этого все равно было бы недостаточно.

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