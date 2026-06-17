Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:06, 17 июня 2026Из жизни

Во Флориде поймали четыре тонны питонов

В США биологи впервые отловили 177 самок питона за один брачный сезон
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: byruineves / Shutterstock / Fotodom  

В американском штате Флорида поймали 177 темных тигровых питонов общим весом около 3,7 тысячи килограммов и поставили рекорд. Об этом сообщает The Seattle Times.

Операция проходила с ноября 2025-го по апрель 2026 года на территории площадью 500 квадратных километров в округе Коллиер. Биологи использовали 40 меченых самцов-«разведчиков», которые помогали им выследить крупных размножающихся самок. Самый большой питон достигал пяти метров в длину и весил около 69 килограммов, но средний вес отловленных самок составлял примерно 43 килограмма. Каждая самка несла в среднем 70 яиц, а у каждой четвертой в желудке находили останки оленей.

Таким образом, помимо самих змей, удалось избавиться от 4,1 тысячи змеиных яиц, которые наводнили бы экосистему парка Эверглейдс. Директор программы Ян Бартошек отметил, что команде впервые удалось отловить четыре тонны змей за один брачный сезон. По его словам, этот результат доказывает эффективность стратегии — отлавливать змей до того, как они отложат яйца.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

С 2013 года команда отловила уже 1,7 тысячи питонов общим весом более 24 тонн. Экологи надеются, что при последовательном давлении показатели отлова начнут падать, что станет признаком реального сокращения популяции. Эти змеи-захватчики считаются одной из главных угроз для местной фауны: они пожирают енотов, опоссумов, рысей и даже аллигаторов.

Ранее ученые впервые зафиксировали, как местные стервятники помогают людям бороться с темными тигровыми питонами. Птицы уничтожают змеиные яйца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление после разговоров с Путиным и Зеленским

    Салон пассажирского самолета заполнился густым дымом во время полета

    Ученый-физик засунул телефон под юбку москвичке и был пойман

    В Кремле рассказали о расследовании атаки дрона на автобус с детьми под Брянском

    Сын Децла рассказал о запрете использовать фамилию отца

    Уехавшая из России Лазарева расплакалась из-за отключения электричества

    Вероятность попытки втянуть новую страну в СВО оценили

    17-летняя туристка была смыта волной со скалы во время фотосессии и не выжила

    В Кремле предположили возможную реакцию Европы на атаку ВСУ на автобус с детьми

    Обнаружен способ защитить мозг от негативного воздействия стресса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok