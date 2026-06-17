Во Флориде поймали четыре тонны питонов

В США биологи впервые отловили 177 самок питона за один брачный сезон

В американском штате Флорида поймали 177 темных тигровых питонов общим весом около 3,7 тысячи килограммов и поставили рекорд. Об этом сообщает The Seattle Times.

Операция проходила с ноября 2025-го по апрель 2026 года на территории площадью 500 квадратных километров в округе Коллиер. Биологи использовали 40 меченых самцов-«разведчиков», которые помогали им выследить крупных размножающихся самок. Самый большой питон достигал пяти метров в длину и весил около 69 килограммов, но средний вес отловленных самок составлял примерно 43 килограмма. Каждая самка несла в среднем 70 яиц, а у каждой четвертой в желудке находили останки оленей.

Таким образом, помимо самих змей, удалось избавиться от 4,1 тысячи змеиных яиц, которые наводнили бы экосистему парка Эверглейдс. Директор программы Ян Бартошек отметил, что команде впервые удалось отловить четыре тонны змей за один брачный сезон. По его словам, этот результат доказывает эффективность стратегии — отлавливать змей до того, как они отложат яйца.

С 2013 года команда отловила уже 1,7 тысячи питонов общим весом более 24 тонн. Экологи надеются, что при последовательном давлении показатели отлова начнут падать, что станет признаком реального сокращения популяции. Эти змеи-захватчики считаются одной из главных угроз для местной фауны: они пожирают енотов, опоссумов, рысей и даже аллигаторов.

Ранее ученые впервые зафиксировали, как местные стервятники помогают людям бороться с темными тигровыми питонами. Птицы уничтожают змеиные яйца.