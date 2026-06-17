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22:17, 17 июня 2026Бывший СССР

Зеленскому напомнили о нарушенном обещании

Мендель: Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал перед выборами на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки. Об этом напомнила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Ни одному слову Зеленского верить больше нельзя. Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины — именно по этому курсу сегодня ведут нашу страну», — возмутилась она.

Как отметила бывшая пресс-секретарь Зеленского, в 2019 году он обещал, что сумеет стабилизировать отношения России и Украины, а также искоренить коррупцию.

«Однако сегодня он яростно выступает против выборов, в то время как его ближайшее окружение (...) продолжает воровать миллиарды для своих предприятий, связанных с войной», — резюмировала Мендель.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский столкнулся с колоссальным снижением поддержки в обществе.

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