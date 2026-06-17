Мендель: Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал перед выборами на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки. Об этом напомнила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Ни одному слову Зеленского верить больше нельзя. Человек, который пропагандирует бесконечную войну и радикальную милитаризацию, не станет следующим президентом Украины — именно по этому курсу сегодня ведут нашу страну», — возмутилась она.

Как отметила бывшая пресс-секретарь Зеленского, в 2019 году он обещал, что сумеет стабилизировать отношения России и Украины, а также искоренить коррупцию.

«Однако сегодня он яростно выступает против выборов, в то время как его ближайшее окружение (...) продолжает воровать миллиарды для своих предприятий, связанных с войной», — резюмировала Мендель.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский столкнулся с колоссальным снижением поддержки в обществе.