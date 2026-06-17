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17:46, 17 июня 2026Ценности

Жена Барака Обамы появилась на публике в юбке с портретом матери

Жена Барака Обамы Мишель Обама появилась на публике в юбке с портретом матери
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Pablo Martinez Monsivais / Pool / Getty Images

Жена 44-го президента США Барака Обамы адвокат Мишель Обама появилась на публике в одежде с портретом матери. Видео размещено на странице политика в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя супруга бывшего главы страны посетила закрытый прием для инвесторов и партнеров в Президентском центре Обамы в Чикаго за несколько дней до его официального открытия. Она предстала на сцене в серой юбке-карандаше бренда Acne Studios с любимым снимком родительницы Мэриан Робинсон, которую потеряла в 2024 году.

При этом женщина отметила, что данный наряд стал сюрпризом для мужа. По ее словам, политик впервые увидел предмет гардероба непосредственно на мероприятии.

В июне жена действующего президента США Дональда Трампа, фотомодель Мелания Трамп привлекла публику внешним видом на турнире UFC, который был организован в честь 80-летия ее супруга.

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