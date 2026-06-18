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14:28, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

Начальник охраны Ельцина назвал причину разочарования в нем

Экс-начальник охраны Ельцина заявил, что разочаровался в нем после 1993 года
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Экс-начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков разочаровался в нем еще до президентских выборов 1996 года, в 1993 году. Об этом «Ленте.ру» заявил сам Коржаков, который охранял Ельцина с 1985 года.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

По словам Коржакова, он окончательно изменил мнение о своем начальнике после событий «черного октября», когда танки по приказу Ельцина расстреляли Белый дом.

«Я всегда говорю, что если бог Янус двуличен, то Ельцин для меня — девятиликий Янус. Он регулярно менял свою физиономию», — порассуждал Коржаков о причине разочарования в Ельцине.

События 1993 года, о которых вспомнил Коржаков, вылились в самый страшный политический кризис России 1990-х, который затронул жизни тысячи людей. Конфликт между президентом Борисом Ельциным и депутатами Верховного Совета (ВС) привел к вооруженному противостоянию в Москве, длившемуся с 21 сентября по 4 октября. Сторонники ВС захватили мэрию и штурмовали телецентр «Останкино», а 4 октября верные президенту войска взяли Белый дом с применением танков. В итоге лидеры оппозиции были арестованы, избран новый парламент и принята новая Конституция, что привело к усилению президентской власти.

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