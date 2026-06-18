«Аэрофлот» отменил более 170 рейсов в Москву и обратно

«Аэрофлот» отменил 80 рейсов из Москвы и более 90 — в столицу

Авиакомпания «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» отменили более 170 рейсов в Москву и обратно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что сбои в расписании связаны с ограничениями, вводившимися в аэропортах столицы утром 18 июня. Всего на вылет отменено 80 рейсов, а на прилет — свыше 90.

В официальном Telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота» пассажирам отмененных рейсов рекомендовали выполнить все операции по возврату и переоформлению отмененных билетов дистанционно. В базовом аэропорту Шереметьево сотрудники авиакомпании в усиленном режиме оказывают поддержку клиентам.

Ранее сообщалось, что число задержанных и отмененных рейсов во всех четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском — достигло 527. Самая напряженная ситуация наблюдается в Шереметьево.