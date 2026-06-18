Беременная россиянка добилась проведения медобследования находящемуся на СВО мужу

Лантратова рассказала о помощи бойцу СВО в проведении медобследования

Беременная россиянка добилась проведения медицинского обследования находящемуся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине мужу. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По словам омбудсмена, врач прописал военнослужащему углубленное обследование в госпитале. Для этого ему было необходимо пройти военно-врачебную комиссию. «Однако командование части, к которой прикомандирован боец, затянуло с решением», — пояснила Лантратова.

Она уточнила, что к ней за помощью обратилась беременная супруга бойца. После направленного в прокуратуру запроса ведомство обязало командование воинской части направить мужчину на законное медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области с инвалидностью добилась возвращения сына из зоны проведения СВО. Как рассказывала Лантратова, военнослужащий подавал рапорты об увольнении по семейным обстоятельствам с просьбой учесть состояние здоровья матери, однако они долго не рассматривались.