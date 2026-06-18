44-летняя беременная шестым ребенком Наталья Водянова показала фото с отдыха в Турции

Российская супермодель Наталья Водянова показала фото с отдыха в Турции. Снимки на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал ее стилист Хьюго Терзиян.

44-летняя беременная шестым ребенком манекенщица поделилась кадрами из Бодрума, где ранее прошел гала-вечер ее благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Знаменитость проводит отпуск в отеле Mandarin Oriental. Водянова сфотографировалась в рубашке Loewe и платье Jacquemus.

О шестой беременности Водяной стало известно в мае. Французская версия журнала Vogue опубликовала обложку свежего номера, на котором супруга французского миллиардера Антуана Арно позировала среди деревьев в облегающем мини-платье серо-голубого оттенка. Наряд подчеркивал ее округлившийся живот.

У Водяновой уже есть пятеро детей, старшему из которых 24 года, а младшему скоро исполнится 10 лет. Трое из них родились в первом браке — с британским аристократом и художником Джастином Портманом, еще двое — во втором, с Арно.