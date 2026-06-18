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21:00, 18 июня 2026Спорт

Чехия упустила победу над ЮАР в матче чемпионата мира

Чехия упустила победу над ЮАР во втором туре группового этапа на ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сборная Чехии упустила победу над ЮАР в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках группы А прошла в четверг, 18 июня, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме чехов вперед вывел Михал Садилек. На 83-й минуте равенство точным ударом с пенальти восстановил Тебохо Мокоена.

После двух туров в активе команд по одному очку. В группе А также выступают Мексика и Южная Корея, стартовавшие на ЧМ с побед. Очный матч они проведут в ночь на пятницу, 19 июня.

В следующем туре Чехия 25 июня встретится с Мексикой. ЮАР в тот же день сыграет с Южной Кореей.

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